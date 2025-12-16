Trovata così nuda e nascosta lì L’orrore su una donna di 32 anni | morte shock agghiacciante

Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità: Helen Massiell Garay Sanchez, 32 anni, medico anestesista specializzato in cardiopatie congenite, è stata trovata morta in circostanze sconosciute. La notizia ha suscitato grande sconcerto, lasciando senza parole chi le conoscevano.

Si chiamava Helen Massiell Garay Sanchez ed era un medico anestesista specializzato in cardiopatie congenite. Originaria del Nicaragua, aveva 32 anni ed era madre di due figli. Il suo corpo è stato ritrovato domenica 14 dicembre all’interno di un supermercato Dollar Tree a Miami. La scoperta è avvenuta intorno alle 8 del mattino, quando un inserviente del punto vendita, situato nel quartiere di Little Havana, ha rinvenuto il cadavere all’apertura del negozio. A riportarlo sono diversi media statunitensi, tra cui Fox News. Secondo le prime ricostruzioni, la donna era nuda e chiusa all’interno di una cella frigorifera del supermercato. Thesocialpost.it

