Trova un serpente sullo zerbino di casa residenti denunciano lo stato di degrado

A Sarno, residenti di via Pioppazze hanno segnalato un episodio inquietante: un serpente trovato sullo zerbino di casa. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sullo stato di degrado dell'area, alimentando timori tra i residenti. L'evento ha messo in evidenza le problematiche di sicurezza e tutela ambientale nel quartiere.

