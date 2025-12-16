Troppi bocciati per entrare a Medicina Bernini si arrende a regole più morbide | Pronti a rivedere il semestre filtro

Di fronte a voti bassissimi, irregolarità e difficoltà crescenti, il semestre filtro di Medicina si trova sotto pressione. Bernini annuncia la volontà di rivedere le regole, con l’obiettivo di alleggerire il percorso e ridurre le bocciature. La situazione resta complessa e suscita preoccupazioni tra gli studenti, in attesa di eventuali modifiche alle modalità di selezione.

Voti bassissimi, prove particolarmente complesse e gravi irregolarità segnalate. Il semestre filtro di Medicina continua a generare confusione e tensione tra gli studenti e le studentesse, mentre il loro destino resta ancora incerto. Le regole inizialmente fissate, infatti, potrebbero essere modificate in corsa, con il rischio di aprire la strada a una pioggia di ricorsi. A confermare le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi è ora la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, durante il question time alla Camera: «I voti del primo appello si compongono con i voti del secondo appello per fare la graduatoria finale. Open.online Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Reazione di un alunno dopo linsulto dal Prof Troppi bocciati per entrare a Medicina, Bernini si arrende a regole più morbide: «Pronti a rivedere il semestre filtro» - Ma la ministra tira dritto sulle accuse di irregolarità: «La confusione è stata soprattutto social. msn.com Test "impossibili" per entrare a Medicina, studenti in piazza: verso la sanatoria - Anche il secondo appello dopo il semestre filtro si è rivelato particolarmente difficile, si annuncia una valanga di ricorsi. today.it

Il virologo attacca i genitori e i ragazzi bocciati al semestre filtro: "Non sanno nemmeno la formula del sale da cucina" - facebook.com facebook

