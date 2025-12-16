Troppi bocciati per entrare a Medicina Bernini si arrende a regole più morbide | cosa cambia con le sufficienze Fisica? Era difficile

L'introduzione al percorso di ammissione a Medicina continua a suscitare polemiche e incertezze, tra bocciature massicce e nuove regole più flessibili. Con voti bassissimi, prove difficili e irregolarità segnalate, il semestre filtro rimane al centro di discussioni, lasciando gli studenti e le studentesse in attesa di chiarimenti sul futuro.

Voti bassissimi, prove particolarmente complesse e gravi irregolarità segnalate. Il semestre filtro di Medicina continua a generare confusione e tensione tra gli studenti e le studentesse, mentre il loro destino resta ancora incerto. Le regole inizialmente fissate, infatti, potrebbero essere modificate in corsa, con il rischio di aprire la strada a una pioggia di ricorsi. A confermare le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi è ora la ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, durante il question time alla Camera: «I voti del primo appello si compongono con i voti del secondo appello per fare la graduatoria finale.

