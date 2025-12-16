troppe plastiche nel fiume arno una centralina per quantificare e analizzare i rifiuti galleggianti

Un crescente inquinamento da plastiche nel fiume Arno nel tratto empolese e pisano ha portato all'istituzione di una centralina di monitoraggio. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha deciso di installare un punto di controllo a Camaioni per quantificare e analizzare i rifiuti galleggianti, al fine di valutare l'entità dell'inquinamento e adottare eventuali misure correttive.

Empoli, 16 dicembre 2025 - Quanta plastica inquinante galleggia nel fiume Arno, nello specifico nel tratto empolese e pisano cioè quello terminale? Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno istituirà un punto di controllo in entrata nel nostro territorio, in località Camaioni. L’assessore di Montelupo Fiorentino, Lorenzo Nesi, ha confermato la circostanza dicendo che tra le opzioni c’è quella dell’area del ponte che collega la Ss 67 ad Artimino. Il primo accordo in Italia per la realizzazione di un progetto per il monitoraggio e la quantificazione dei rifiuti flottanti nei corsi d’acqua, a livello regionale, è stato siglato in Toscana dalla locale ‘Anbi’ ( Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue ) con l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, in linea con le finalità della cosiddetta legge “SalvaMare”. Lanazione.it

