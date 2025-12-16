Trojano Sigo | Al congresso per dialogare con istituzioni e società

Il congresso di Trojano (Sigo) si focalizza sul rafforzamento del dialogo tra le società scientifiche, le istituzioni e la società civile. L'obiettivo è promuovere un confronto aperto e costruttivo per migliorare la collaborazione e l’efficacia delle iniziative nel campo della ricerca e della salute.

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - "Come società scientifiche siamo impegnate a creare ponti, non solo con la ricerca e con il mondo della scienza, ma anche con le istituzioni e con la società civile. Questo è un momento di grande confronto. In questo congresso, al di là della formazione e delle nuove realtà tecnologiche e farmaceutiche, abbiamo aperto un momento di comunicazione e di informazione sulla società". Così Vito Trojano, presidente nazionale Sigo - Società italiana di ostetricia e ginecologia, intervenendo al Congresso numero 100 della Federazione italiana di ginecologia e ostetricia, in corso a Bari e dedicato alla salute femminile. Iltempo.it

