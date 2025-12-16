Treviso la frontiera della sicurezza è al supermercato | spray al peperoncino alle cassiere per difendersi da baby gang e maranza

A Treviso la sicurezza nei supermercati è diventata una preoccupazione crescente, con cassiere costrette a usare spray al peperoncino per difendersi da baby gang e comportamenti aggressivi. La situazione, ormai al limite, evidenzia una crisi che coinvolge la quotidianità di una città normalmente tranquilla, trasformando il problema in una vera e propria emergenza sociale.

© Secoloditalia.it - Treviso, la frontiera della sicurezza è al supermercato: spray al peperoncino alle cassiere per difendersi da baby gang e maranza Quando la cronaca quotidiana di una città civile come Treviso inizia a somigliare a quella di un bollettino di guerra, significa che il limite è stato ampiamente superato. E se persino le cassiere di un supermercato sono costrette a presentarsi al lavoro dotate di spray al peperoncino, non siamo più di fronte a semplici “episodi isolati”: Ma al naufragio totale della sicurezza urbana. Treviso, cassiere del supermercato armate di spray al peperoncino contro i maranza. Ma tant’è. Al Conad City, a ridosso del centro storico, il titolare ha dovuto fare l’impensabile: proteggere le proprie lavoratrici. Secoloditalia.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. TG PADOVA 09022017 - PESCE INDIGESTO LA POLIZIA SEQUESTRA 500 KG Video TG PADOVA 09022017 - PESCE INDIGESTO LA POLIZIA SEQUESTRA 500 KG Video TG PADOVA 09022017 - PESCE INDIGESTO LA POLIZIA SEQUESTRA 500 KG In aeroporto a Treviso con documenti falsi, tre arresti - Tre albanesi sono stati arrestati all'aeroporto di Treviso dalla polizia di Frontiera per aver esibito passaporti francesi abilmente contraffatti nonché due carte d'identità francesi. ansa.it STASERA VENERDI' 12 DICEMBRE Nasty Boys SALOON. L'UNICO ED ORIGINALE SALOON DI TREVISO DOVE LA COUNTRY MUSIC HA COMINCIATO AD ESSERE BALLATA DAL 2012. VIA PELLICCIAIO 4 TV. SE VOLETE CENARE PRENOTATE AL 042 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.