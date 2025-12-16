Treviso la frontiera della sicurezza è al supermercato | spray al peperoncino alle cassiere per difendersi da baby gang e maranza

A Treviso la sicurezza nei supermercati è diventata una preoccupazione crescente, con cassiere costrette a usare spray al peperoncino per difendersi da baby gang e comportamenti aggressivi. La situazione, ormai al limite, evidenzia una crisi che coinvolge la quotidianità di una città normalmente tranquilla, trasformando il problema in una vera e propria emergenza sociale.

Quando la cronaca quotidiana di una città civile come Treviso inizia a somigliare a quella di un bollettino di guerra, significa che il limite è stato ampiamente superato. E se persino le cassiere di un supermercato sono costrette a presentarsi al lavoro dotate di spray al peperoncino, non siamo più di fronte a semplici “episodi isolati”: Ma al naufragio totale della sicurezza urbana. Treviso, cassiere del supermercato armate di spray al peperoncino contro i maranza. Ma tant’è. Al Conad City, a ridosso del centro storico, il titolare ha dovuto fare l’impensabile: proteggere le proprie lavoratrici. Secoloditalia.it

