Treviglio al via nuovo lotto di manutenzioni di strade e marciapiedi | Criticità segnalate dai cittadini

Treviglio avvia un nuovo lotto di interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, rispondendo alle criticità segnalate dai cittadini. Gli interventi sono programmati per la primavera del 2026 e fanno parte di un piano più ampio volto a migliorare la viabilità e la sicurezza del patrimonio urbano della città.

Treviglio. Prosegue il programma di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. Il Comune ha infatti programmato nuovi interventi che partiranno nella primavera del 2026. Il piano è stato redatto dall'Ufficio tecnico comunale tenendo conto delle criticità rilevate sul territorio e delle segnalazioni dei cittadini. Per i marciapiedi si è intervenuti anche sui tratti danneggiati dalle radici degli alberi. "La giunta – spiega l'assessore Basilio Mangano – ha approvato un nuovo intervento che prevede un impegno di spesa di 360 mila euro per interventi che inizieranno nella primavera del 2026.

