Trentasette morti nelle alluvioni lampo a Safi in Marocco

Nelle recenti alluvioni a Safi, sulla costa atlantica del Marocco, sono morte 37 persone, segnando le peggiori inondazioni degli ultimi dieci anni nel paese. Le autorità locali hanno confermato il tragico bilancio il 15 dicembre, evidenziando la gravità dell’evento e l’impatto sulle comunità locali.

