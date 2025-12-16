Trentasette morti nelle alluvioni improvvise a Safi in Marocco

Le recenti alluvioni a Safi, sulla costa atlantica del Marocco, hanno causato la perdita di 37 vite, rappresentando le peggiori emergenze meteorologiche degli ultimi dieci anni nel paese. Le autorità locali hanno confermato il bilancio tragico, evidenziando l'impatto di eventi climatici estremi sulla regione.

