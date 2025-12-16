Treno urta un giovane sulla Pontremolese paura vicino a Solignano

Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente sulla linea Pontremolese ha coinvolto un giovane travolto da un treno nei pressi di Solignano. L'evento ha generato preoccupazione e tensione tra i presenti, mentre le autorità stanno intervenendo per chiarire la dinamica e garantire la sicurezza dell'area.

Momenti di paura nel primo pomeriggio sulla linea ferroviaria Pontremolese, nel tratto vicino a Solignano. Un treno in viaggio verso Borgotaro ha urtato un giovane con uno zaino che, secondo le prime informazioni, si trovava molto vicino ai binari.Subito dopo l'impatto il convoglio si è fermato.

Giovane investito dal treno: grave in ospedale. Circolazione sospesa per diverse ore - Un uomo di circa 30 anni, italiano, attorno alle 20 di ieri sera è stato urtato da ... lanazione.it

Incidente sulla Caserta -Foggia: treno alta velocità urta mezzo d'opera - facebook.com facebook

Un treno Av urta un mezzo da #cantiere a #Benevento, nessun ferito x.com

