A Roma, i viaggiatori affrontano ancora disagi alla stazione Termini a causa di ritardi e cancellazioni, nonostante la ripresa della circolazione sulla linea AV e convenzionale tra Firenze e Roma. Centinaia di persone sono in attesa, evidenziando le difficoltà persistenti nel sistema ferroviario della capitale.

© Lapresse.it - Treni, ritardi e disagi a Roma: centinaia di persone in attesa alla Stazione Termini

Circolazione in ripresa sulla linea AV e convenzionale tra Firenze e Roma. Alla stazione di Roma Termini, però, permangono disagi per i viaggiatori, a causa di ritardi e cancellazioni dei treni. Il personale è a disposizione di chi ha avuto un disservizio. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Treni in tilt per maltempo. Record Reggio-Torino 27 ore di ritardo - La Vita in Diretta 27022018

Video Treni in tilt per maltempo. Record Reggio-Torino 27 ore di ritardo - La Vita in Diretta 27022018 Video Treni in tilt per maltempo. Record Reggio-Torino 27 ore di ritardo - La Vita in Diretta 27022018

Treni, ritardi e disagi a Roma: centinaia di persone in attesa in stazione Centrale - (LaPresse) Circolazione in ripresa sulla linea AV e convenzionale tra Firenze e Roma. stream24.ilsole24ore.com