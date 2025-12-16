Treni ecco quindici nuove corse Partito il piano per i pendolari La rivoluzione entra nel vivo
Da oggi, il piano di potenziamento delle tratte ferroviarie segna un passo importante con l’introduzione di quindici nuove corse. Questo intervento rappresenta un naturale sviluppo del progetto di raddoppio tra Pistoia e Montecatini Terme, offrendo ai pendolari un servizio più efficiente e capillare. La rivoluzione nel trasporto ferroviario locale entra nel vivo, migliorando la mobilità nella zona.
Arriva da oggi il primo vero segnale tangibile del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme. Con il cambio orario di metà dicembre, la nuova offerta del Regionale di Trenitalia attiva nei giorni feriali 15 corse in più sulla tratta, potenziando in modo significativo i collegamenti tra la Valdinievole e il nodo pistoiese. Il rafforzamento del servizio è stato programmato insieme a Regione Toscana ed è reso possibile dal completamento dei lavori di raddoppio dei binari, conclusi lo scorso settembre. Un’infrastruttura attesa da anni e che, nei primi mesi di attivazione, non aveva ancora prodotto un cambiamento drastico nella quotidianità dei pendolari diretti da Montecatini verso Firenze e Prato. Lanazione.it
