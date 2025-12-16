Treni boccati tra Roma e Firenze per persona deceduta sui binari a Chiusi | ritardi e cancellazioni

Questa mattina, treni sulla linea alta velocità e convenzionale tra Roma e Firenze sono stati bloccati a causa del rinvenimento di una persona deceduta sui binari a Chiusi. La situazione ha provocato ritardi e cancellazioni lungo tutta la tratta interessata, influenzando il traffico ferroviario e i viaggi dei pendolari.

Linea alta velocità Roma - Firenze e linea convenzionale bloccate questa mattina per il rinvenimento di una persona deceduta sui binari all'altezza di Chiusi: Ritardi e cancellazioni dei treni lungo la tratta interessata. Già ritardi di oltre un'ora per Frecciarossa e Italo. Fanpage.it Trovato senza biglietto viene allontanato dal capotreno. #news #cronaca #treno Treni: il 9 gennaio primo tavolo Regione sulla linea Firenze-Roma - In particolare, 12 treni della relazione Firenze – Pistoia e 2 treni tra Montevarchi Terranuova e Pistoia saranno prolungati o avranno origine da Montecatini Terme. nove.firenze.it

