Treni bloccati tra Roma e Firenze per il ritrovamento di una persona morta sui binari

Martedì 16 dicembre, treni tra Roma e Firenze sono stati bloccati a causa del ritrovamento di una persona deceduta sui binari a Chiusi, tra Toscana e Umbria. La circolazione sulla linea Alta Velocità e convenzionale è stata sospesa per motivi di sicurezza e indagini, causando notevoli disagi ai viaggiatori.

Sospesa la circolazione sulla linea Alta Velocità e convenzionale. Nella mattinata di martedì 16 dicembre, la circolazione ferroviaria tra Roma e Firenze è stata completamente sospesa sia sulla linea Alta Velocità sia su quella convenzionale, a causa del ritrovamento di una persona deceduta sui binari all'altezza di Chiusi, al confine tra Toscana e Umbria. Rete Ferroviaria Italiana ( RFI ) e Trenitalia hanno segnalato che treni Frecciarossa, Italo e regionali hanno subito ritardi superiori ai 90 minuti, oltre a possibili cancellazioni e limitazioni di percorso lungo la tratta interessata.

