Tregua finita | l’assegno di inclusione cambia volto Nel 2026 il rinnovo costa caro ai beneficiari
Nel 2026, l'assegno di inclusione subirà importanti modifiche, con un rinnovo che comporterà costi maggiori per i beneficiari. Le nuove disposizioni segnano un cambiamento significativo nel sistema di sostegno alle famiglie, introducendo novità che influenzeranno sia le modalità di accesso sia gli importi erogati. Ecco cosa aspettarsi nel prossimo anno.
Il 2026 porterà con sé diverse novità a carico dei contribuenti, ma non tutte saranno positive per le famiglie. Nel dibattito sulle politiche sociali italiane torna al centro l’Assegno di inclusione, uno strumento che negli ultimi mesi ha già vissuto diverse trasformazioni significative. La nuova proposta contenuta nel disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce adesso un cambiamento che potrebbe incidere in modo diretto sui beneficiari. Brutte notizie per i percettori di AdI – lopinionista.it Il rinnovo dell’ADI, infatti, non prevederà più il classico mese di sospensione obbligatoria, ma comporterà una penalizzazione economica immediata per i contribuenti interessati. Lopinionista.it
