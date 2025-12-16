Tre poliziotti peruviani condannati per aver torturato e stuprato una donna transgender

Tre poliziotti peruviani sono stati condannati a 17 anni di reclusione per aver torturato e stuprato una donna transgender nel 2008, in un commissariato di Lima. La sentenza rappresenta un importante passo avanti nella ricerca di giustizia e nel contrasto alle violenze e ai abusi contro le persone transgender in Perù.

Un tribunale di Lima ha condannato a 17 anni di prigione tre poliziotti che nel 2008 avevano torturato e stuprato una donna transgender in un commissariato, una vicenda per la quale il Perù era stato condannato a livello internazionale. Leggi. Internazionale.it

