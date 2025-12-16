Tre pistole e munizioni nascoste in un casolare | sequestrate dalla Finanza a Catania
Durante un’operazione nel parco del rione Monte Po a Catania, la Guardia di Finanza ha sequestrato tre pistole e munizioni nascoste in un casolare abbandonato, portando a un importante intervento contro il traffico di armi. L’intervento fa parte di un’attività più vasta di contrasto alla criminalità nella zona.
Il ritrovamento nel parco del rione Monte Po. I militari del primo gruppo della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catania hanno effettuato un importante sequestro di armi e munizioni all'interno di un casolare abbandonato situato nel parco del rione Monte Po. Il controllo dopo movimenti sospetti. L'operazione è scattata durante una ispezione dell'area, avviata dopo che alcuni soggetti, alla vista dei Finanzieri, si sono allontanati rapidamente dai ruderi. Il comportamento sospetto ha spinto i militari ad approfondire il controllo, portando alla scoperta del materiale illecito.
