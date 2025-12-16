Travolta e trascinata da un Tir a Savona muore una 22enne

Una giovane donna di 22 anni, Valentina Squillace, ha perso la vita in un grave incidente stradale a Savona. L’incidente, avvenuto questa mattina, ha coinvolto un Tir e ha avuto conseguenze tragiche per la vittima, che è stata travolta e trascinata durante il sinistro. La dinamica e gli sviluppi dell’incidente sono al centro delle indagini.

Una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta in un incidente stradale avvenuto stamani a Savona. La ragazza, secondo una prima ricostruzione dell’incidente, è stata travolta da un tir che l’ha trascinata sotto le ruote. Immediati i soccorsi ma per la studentessa universitaria (frequentava la facoltà di giurisprudenza a Genova) non c'è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto questa. Feedpress.me

