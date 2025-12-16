Travolta e trascinata da un Tir a Savona muore la 22enne Valentina Squillace
Una tragedia si è consumata a Savona, dove la giovane Valentina Squillace di 22 anni è stata investita e trascinata da un Tir, perdendo la vita sul colpo. La ragazza, studentessa di giurisprudenza all'Università di Genova, lascia un vuoto profondo tra familiari e amici. Un incidente che ha sconvolto la comunità e sollevato domande sulla sicurezza stradale.
Valentina Squillace aveva 22 anni e tutto un futuro davanti che stava costruendo giorno dopo giorno alla facoltà di giurisprudenza di Genova. Valentina abitava a Savona e chissà quante volte aveva percorso quella strada, corso Tardy e Benech, la via principale di un popoloso quartiere savonese che collega il casello autostradale al porto di Savona, sempre percorso dai mezzi pesanti. E’ qui che. Feedpress.me
