Travolta da un Tir mentre attraversa la strada Valentina Squillace trascinata per metri | la tragedia della 22enne a Savona

Valentina Squillace, 22 anni, ha perso la vita a Savona dopo essere stata investita da un tir mentre attraversava la strada. La giovane è stata trascinata per diversi metri dall'auto pesante, segnando una tragedia che ha sconvolto la comunità locale.

Una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta dopo essere stata investita e trascinata da un tir a Savona. Il tragico incidente è avvenuto in corso Tardy e Benech attorno alle 8 di questa mattina, 16 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava attraversando la strada quando è stata investita dal veicolo, che l’ha trascinata per diversi metri prima di fermarsi. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica dell’incidente. In particolare, gli agenti stanno cercando di capire se la 22enne, al momento dell’incidente, stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali. Open.online

