Travolta da un tir a Savona Valentina Squillace muore a 22 anni | Trascinata per metri

Valentina Squillace, 22 anni, ha perso la vita a Savona dopo essere stata investita da un tir nel centro della città. L'incidente si è verificato mentre la giovane attraversava la strada, e la sua tragica morte ha suscitato grande dolore e sgomento tra familiari e cittadini.

Valentina Squillace è morta a soli 22 anni dopo essere stata investita da un tir a Savona, nel centro della città. È deceduta sul colpo, inutili i soccorsi.

Savona, Valentina Squillace uccisa da un tir mentre attraversava. «Trascinata per 60 metri»: aveva 22 anni - In corso Tardy e Benech questa mattina, martedì 16 dicembre, una ragazza di 22 anni è stata travolta e uccisa da un tir, vicino alle poste. msn.com

Tragedia questa mattina a Savona in corso Tardy e Benech. Una giovane di 22 anni è stata travolta e uccisa da un tir mentre attraversava la strada - facebook.com facebook

