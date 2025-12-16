Travolse la folla durante i festeggiamenti del Liverpool | condanna a oltre 21 anni

Il 16 dicembre il tribunale di Liverpool ha condannato a oltre 21 anni di reclusione l’automobilista che, nel maggio scorso, travolse la folla durante i festeggiamenti per la vittoria del Liverpool, causando più di 130 feriti. La sentenza conclude un procedimento giudiziario che ha suscitato grande attenzione e commozione.

La sentenza del tribunale di Liverpool. Il 16 dicembre è arrivata la sentenza per l'automobilista britannico che, nel maggio scorso, aveva investito la folla riunita a Liverpool per celebrare la vittoria della squadra di calcio nel campionato inglese, provocando oltre 130 feriti. Il tribunale penale di Liverpool ha condannato Paul Doyle, 54 anni, a 21 anni e sei mesi di reclusione. La dinamica dei fatti. Doyle stava raggiungendo un amico che aveva partecipato alla parata quando, seguendo un'ambulanza, si era trovato circondato e bloccato dai tifosi. In quel momento, secondo l'accusa, si sarebbe lasciato sopraffare dalla rabbia, decidendo di avanzare comunque tra la gente.

