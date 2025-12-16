Travolse e ferì con l’auto oltre cento tifosi del Liverpool in festa | condannato a 21 anni di carcere Il video dell’incidente

Un incidente drammatico ha coinvolto oltre cento tifosi del Liverpool, feriti dopo essere stati travolti da un'auto durante i festeggiamenti per la vittoria in Premier League. L'autista, Paul Doyle, è stato condannato a 21 anni di carcere. Le immagini della polizia mostrano il momento dell'incidente nel centro di Liverpool, suscitando forte scalpore e preoccupazione.

© Ilfattoquotidiano.it - Travolse e ferì con l’auto oltre cento tifosi del Liverpool in festa: condannato a 21 anni di carcere. Il video dell’incidente Le immagini diffuse dalla polizia del Merseyside mostrano Paul Doyle mentre guida nel centro di Liverpool il giorno in cui ha investito la folla di tifosi che festeggiavano la vittoria della propria squadra in Premier League. Le immagini delle bodycam della polizia mostrano anche il momento dell’arresto di Doyle. Doyle è stato condannato a 21 anni e 6 mesi di carcere per l’incidente di maggio, in cui sono rimaste ferite oltre cento persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. NETTUNO (Roma) – Travolse un’apecar, un anno per il mortale Condannato un'automobilista residente a Nettuno per l'incidente del 29 marzo 2024 Un anno. E’ la pena a cui il giudice Morselli ha condannato nel tardo pomeriggio di ieri, un automobilista origi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.