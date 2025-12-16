Trascinato dall’auto L’incidente e la fuga Ora è caccia al pirata

Un semplice incidente stradale si trasforma in un caso di fuga e caccia al pirata. Dopo uno scontro apparentemente senza conseguenze, l’automobilista coinvolto si dilegua, scatenando indagini e ricerche. La vicenda evidenzia come anche un episodio apparentemente banale possa assumere risvolti più complessi e delicati.

Un banale incidente stradale. Come se succedono tanti in città. Un automobilista che fa manovra e urta inavvertitamente un altro veicolo, senza peraltro provocare danni. La breve discussione con il proprietario della macchina colpita per la compilazione dei moduli per la constatazione amichevole. Poi succede qualcosa: uno dei due conducenti, quello che ha provocato il contatto fortuito, decide di allontanarsi. L’altro prova a fermarlo, aggrappandosi al finestrino anteriore sinistro, e viene trascinato per un centinaio di metri, prima di rovinare a terra. È la sequenza choc andata in scena a metà pomeriggio di domenica in viale Marche: ad avere la peggio è stato un trentenne, che era in macchina con due amici e che è finito all’ospedale Niguarda in gravi condizioni; i medici hanno escluso sin dall’inizio il pericolo di vita, ma pare che il ferito abbia riportato pesanti lesioni ai denti nel violentissimo impatto con l’asfalto. Ilgiorno.it

