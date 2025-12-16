Trascinata da Tirmuore 22enne a Savona

Una tragedia si è consumata a Savona, dove una giovane di 22 anni è deceduta dopo essere stata investita e trascinata da un Tir. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha sconvolto la comunità locale, lasciando senza parole i testimoni e le autorità.

14.35 Una ragazza di 22 anni è morta a Savona travolta da un Tir che l'ha trascinata per diversi metri sotto le ruote. Immediati i soccorsi, ma per la ragazza non vi è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto in Corso Tardy e Benech. Rilievi e indagini sono affidati alla polizia locale. Da chiarire la dinamica dell'incidente. La giovane frequentava la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova, dopo aver terminato le scuole superiori a Savona.

Travolta e trascinata da un Tir a Savona, muore una 22enne - La ragazza, Valentina Squillace, ha perso la vita questa mattina in corso Tardy e Benech. tg24.sky.it

