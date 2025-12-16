Trapianti ‘Donazione Samaritana’ a Padova La decima dal 2015
A Padova è stata avviata la decima edizione del programma ‘Donazione Samaritana’, attivo in Italia dal 2015. Questa iniziativa promuove la donazione di organi attraverso gesti di grande generosità, contribuendo a salvare vite e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull'importanza della donazione.
Trapianti di rene. All’Aou di Padova superati i 2.000 interventi - Ma se nei primi anni la media annuale di trapianti era intorno ai 15 trapianti; oggi si superano i 150. quotidianosanita.it
Trapianti, anno da record: a Padova sono stati 432. Dal cuore al polmone, dal rene al fegato e al pancreas. E crescono le donazioni di organi - Non solo numeri, ma persone che grazie a un organo hanno potuto riprendere in mano la vita e guardare ... ilgazzettino.it
E’ successo a Padova con una donazione da vivente alla Rete nazionale trapianti: l’ultimo caso un anno fa. Le persone oggi sono in ottime condizioni - facebook.com facebook
