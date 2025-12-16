Fabrizio Corona torna su Netflix con una docuserie esclusiva che ripercorre vent'anni di scandali, successi e controversie. Intitolata

© Cinemaserietv.it - Trailer e data svelati: Fabrizio Corona torna su Netflix tra scandali e confessioni

Uno dei personaggi più controversi del gossip italiano sbarca su Netflix a gennaio 2026 con una docuserie esclusiva che racconta un ventennio del Belpaese attraverso gli occhi di Fabrizio Corona: in Io sono notizia, documentario in cinque episodi disponibile dal 9 gennaio, il regista Massimo Cappello, coadiuvato da Marzia Maniscalchi alla sceneggiatura, ricostruisce la parabola dell’ex re dei paparazzi – ora opinionista e podcaster – dall’ascesa, passando per gli eccessi, lo scandalo di Vallettopoli e il ‘declino. La serie si compone di immagini di repertorio combinate a interviste inedite con Corona e tutti coloro, che in un modo o nell’altro, l’hanno conosciuto, amato eo odiato (nel trailer intravediamo ad esempio Nina Moric e Lele Mora ). Cinemaserietv.it

Favij Contro ogni Record ItalianoLa Storia Di Un Sorriso

Video Favij Contro ogni Record ItalianoLa Storia Di Un Sorriso Video Favij Contro ogni Record ItalianoLa Storia Di Un Sorriso

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Netflix annuncia una docuserie su Fabrizio Corona: Data di uscita e teaser trailer - Ecco la data di uscita e il teaser trailer di Fabrizio Corona: Io sono notizia. comingsoon.it