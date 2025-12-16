Trailer e data svelati | Fabrizio Corona torna su Netflix tra scandali e confessioni
Fabrizio Corona torna su Netflix con una docuserie esclusiva che ripercorre vent'anni di scandali, successi e controversie. Intitolata
Uno dei personaggi più controversi del gossip italiano sbarca su Netflix a gennaio 2026 con una docuserie esclusiva che racconta un ventennio del Belpaese attraverso gli occhi di Fabrizio Corona: in Io sono notizia, documentario in cinque episodi disponibile dal 9 gennaio, il regista Massimo Cappello, coadiuvato da Marzia Maniscalchi alla sceneggiatura, ricostruisce la parabola dell’ex re dei paparazzi – ora opinionista e podcaster – dall’ascesa, passando per gli eccessi, lo scandalo di Vallettopoli e il ‘declino. La serie si compone di immagini di repertorio combinate a interviste inedite con Corona e tutti coloro, che in un modo o nell’altro, l’hanno conosciuto, amato eo odiato (nel trailer intravediamo ad esempio Nina Moric e Lele Mora ). Cinemaserietv.it
