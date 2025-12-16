Tragico incidente lungo l’Appia | sull’asfalto resta il corpo di Vanessa Aveva 36v anni

Un grave incidente si è verificato lungo l’Appia, all’altezza di Borgo Carso, nei pressi di Latina. Sul luogo è rimasto il corpo di Vanessa, una donna di 36 anni. L’incidente ha sconvolto la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale in zona.

Un tragico incidente stradale quello verificatosi lungo la statale Appia, all'altezza dell'incrocio con la strada provinciale per Borgo Podgora, nei pressi di Borgo Carso, nell' estrema periferia di Latina. Secondo quanto ricostruito, si è trattato di un impatto tra due auto che ha fatto una vittima, Vanessa Sferragatta, 36 anni. La corsa in ospedale e il decesso al Goretti. Subito dopo lo schianto, per la 36enne è scattata una corsa disperata in ambulanza verso l' ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nonostante i tentativi dei sanitari, Vanessa Sferragatta è deceduta poco dopo l'arrivo in pronto soccorso, a causa delle gravissime conseguenze dell'incidente.

