Tragico incidente in scooter a Pozzuoli | muore un 16enne diretto a una gita scolastica

Un tragico incidente si è verificato a Pozzuoli, coinvolgendo due scooter e un'auto in via Fasano. Un 16enne, diretto a una gita scolastica, ha perso la vita, mentre il suo compagno di scuola versa in condizioni gravissime. La Polizia Municipale sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dello scontro.

Un destino tragico quello di Vincenzo Sepe, il 16enne morto nella mattinata di ieri a Pozzuoli in seguito a un grave incidente stradale. Il ragazzo, residente a Marano, era diretto a Napoli per una gita scolastica. Prima di raggiungere la meta, si era fermato a prendere un compagno di scuola. I due viaggiavano in scooter lungo via Fasano, una strada che i residenti segnalano da tempo come particolarmente pericolosa e carente di adeguata segnaletica. Per cause ancora in corso di accertamento, lo scooter si è scontrato lateralmente con un'automobile.

