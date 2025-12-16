Tragedia sfiorata a due passi dalla metro | ragazza travolta mentre attraversa

Una serata drammatica a piazza Cavour, dove una ragazza è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente, avvenuto a pochi passi dalla stazione della metro, ha suscitato grande preoccupazione e attenzione tra i passanti e le autorità. Fortunatamente, la giovane ha riportato ferite non gravi, ma l'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in zona.

Tragedia sfiorata, ieri sera, a piazza Cavour dove una ragazza è stata travolta da un'auto mentre attraversava. Tutto è avvenuto a pochi passi dalla stazione della metro. Stando alle prime informazioni pare che la giovane non abbia riportato gravi ferite. Sul posto è intervenuto il personale del.

