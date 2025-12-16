Tragedia nel futsal brasiliano muore a vent’anni cadendo dal tetto dell’Hotel E’ giallo

Una giovane promessa del futsal brasiliano perde la vita in modo tragico, cadendo dal tetto di un hotel. La notizia ha sconvolto il mondo sportivo e la comunità, lasciando un vuoto incolmabile. La scomparsa del ventenne solleva interrogativi e tristezza, mentre amici e colleghi piangono la perdita di un talento promettente.

© Sport.quotidiano.net - Tragedia nel futsal brasiliano, muore a vent’anni cadendo dal tetto dell’Hotel. E’ giallo Bologna, 16 dicembre 2025 – Un giocatore, un ragazzo, morto tragicamente a vent’anni. Una squadra, una federazione e un mondo sportivo listati a lutto. E’ un dramma con giallo la scomparsa di Luiz Felipe Gomes de Jesus, giovane star del futsal brasiliano, precipitato dal tetto di un albergo. E’ successo a Recife, nello stato di Pernambuco, proprio nel giorno conclusivo della Coppa brasiliana di futsal under 21. Secondo le prime ricostruzioni, il giocatore – per cause ancora in fase d’accertamento -, sarebbe inciampato per poi cadere accidentalmente in una zona dell’edificio difficilmente raggiungibile. Sport.quotidiano.net La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Goalkeeper Collapses Dies After Saving Penalty with Chest Brazil Futsal Tragedy Video Goalkeeper Collapses Dies After Saving Penalty with Chest Brazil Futsal Tragedy Video Goalkeeper Collapses Dies After Saving Penalty with Chest Brazil Futsal Tragedy Tragedia nel futsal brasiliano, muore a vent’anni cadendo dal tetto dell’Hotel. E’ giallo - Bologna, 16 dicembre 2025 – Un giocatore, un ragazzo, morto tragicamente a vent’anni. sport.quotidiano.net

Giovane promessa del futsal muore a 20 anni precipitando dal tetto dell’hotel: tragedia in Brasile - Luis Felipe Gomes de Jesus, promessa del futsal brasiliano, ha perso la vita precipitando dal tetto dell’albergo che ospitava la sua squadra ... fanpage.it

Una tragedia https://mdst.it/48DyAJY #SportMediaset - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.