Tragedia nei cieli! Aereo precipita vicino all’aeroporto | ci sono vittime!

Un incidente aereo si è verificato nelle vicinanze di un aeroporto, causando una tragedia con vittime. Un boato improvviso ha sconvolto l’area, seguito da una colonna di fumo nero visibile a distanza. Le autorità sono intervenute prontamente, mentre le sirene di emergenza riempiono l’aria in un momento di grande preoccupazione.

Un boato improvviso, una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, poi il silenzio rotto dalle sirene. È lo scenario che si è presentato nel pomeriggio nei pressi dell’aeroporto internazionale di Toluca, nel centro del Messico, dove un jet privato si è schiantato durante le fasi di avvicinamento allo scalo. L’impatto è avvenuto in una zona industriale alla periferia della città, a breve distanza dalle piste, provocando un incendio e un immediato intervento dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo stava tentando l’atterraggio quando avrebbe perso improvvisamente quota, precipitando al suolo e prendendo fuoco. Thesocialpost.it

TRAGEDIA NEI CIELI, AEREO PRECIPITA E MUORE INTERA FAMIGLIA

