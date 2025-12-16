Tragedia nei cieli aereo precipita | è strage | 10 morti tra cui 3 bambini

Un grave incidente aereo si è verificato a Toluca, in Messico, causando la morte di 10 persone, tra cui tre bambini. Un jet privato si è schiantato vicino all’aeroporto internazionale, provocando una vasta nube di fumo e l’intervento tempestivo delle forze di emergenza. La tragedia ha sconvolto la comunità locale e sollevato interrogativi sulle cause dell’incidente.

Un grave incidente aereo ha scosso la città di Toluca, in Messico, nel pomeriggio di oggi. Un jet privato si è schiantato nelle vicinanze dell’aeroporto internazionale, generando una densa nube di fumo visibile a grande distanza e richiamando immediatamente numerosi mezzi di emergenza. L’impatto, avvenuto in prossimità di una zona produttiva alla periferia del capoluogo, ha provocato un incendio che ha reso complesse le operazioni di soccorso.. Le autorità locali riferiscono che il velivolo ha perso quota durante le manovre di avvicinamento alla pista, finendo per schiantarsi contro il suolo e incendiarsi. Caffeinamagazine.it TRAGEDIA NEI CIELI, AEREO PRECIPITA E MUORE INTERA FAMIGLIA Aereo fallisce atterraggio di emergenza e precipita in Messico: 10 morti, tra le vittime 3 bambini - Un incidente aereo si è verificato nelle scorse ore nella zona di San Mateo Atenco, un'area industriale a 5 chilometri dall'aeroporto di Toluca, in Messico ... fanpage.it

