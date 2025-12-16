Tragedia in un casolare a Montanaro | trovato il corpo di un uomo si indaga sulle cause della morte

Un uomo è stato trovato morto in un casolare all'incrocio tra via Volpiano e via San Giovanni Bosco a Montanaro, nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre 2025. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto.

Tragico ritrovamento in un casolare all'incrocio tra via Volpiano e via San Giovanni Bosco a Montanaro nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre 2025. Un pensionato italiano di 83 anni, che vi risiedeva, è stato trovato morto inizialmente dai nipoti, che non lo sentivano da diversi giorni e per. Torinotoday.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tragedia in un casolare a Montanaro: trovato il corpo di un uomo, si indaga sulle cause della morte - Escluso però che si sia trattato di una morte violenta, potrebbe avere avuto un malore o un incidente domestico. torinotoday.it

#AGOSTINELLI (Lega) COMUNICATO STAMPA Il ritrovamento dei corpi di due uomini in un casolare abbandonato di via Bariglaria rappresenta una tragedia inaccettabile e l’ennesima conferma che il degrado si sta trasformando in emergenza permanente. S - facebook.com facebook

