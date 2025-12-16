Tragedia in Friuli Avellino in lutto | il giovane Christian muore in moto

Un grave incidente stradale ha colpito la comunità di Avellino, dove è morto il giovane Christian Aufiero, 31 anni, originario del capoluogo irpino. La tragedia, avvenuta a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, ha suscitato grande dolore e sgomento tra familiari, amici e cittadini.

Avellino ha appreso ieri sera una notizia che pesa come un macigno. Christian Aufiero, 31 anni, nato nel capoluogo irpino, è morto a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, in seguito a un incidente stradale.La dinamica dell’incidente: una tragedia ancora da chiarireÈ successo poco prima. Avellinotoday.it LUTTO NEL CINEMA: TROVATA MORTA IN CASA. AVEVA 56 ANNI L'ATTRICE MARIA ONETTO Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tragedia nel motocross, il lutto a Polcenigo e Orsago per la morte di Filippo Morello - L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla pista di Versa, a Romans d'Isonzo, durante la seconda tappa del Campionato regionale di Motocross del Friuli Venezia Giulia. rainews.it Taurasi, muore a 20 anni: lutto cittadino per l'ultimo saluto a Michele De Feo - Il cuore di Michele De Feo si è fermato a soli vent'anni, e anche l'intera comunità di Taurasi si è fermata. ilmattino.it

++ SANDRO VALENT E MAURO DARPIN, LE VITTIME DELLA TRAGEDIA IA ENEMONZO ++ https://www.friulioggi.it/friuli/enemonzo-incidente-montagna-chi-sono-vittime-8-dicembre-2025 #friuli #altofriulioggi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.