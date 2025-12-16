Tragedia in Brasile

Una tragedia improvvisa ha sconvolto il mondo del futsal brasiliano e il settore sportivo giovanile, lasciando sgomento e dolore tra allenatori, atleti e tifosi. L'evento ha suscitato un'ondata di solidarietà e riflessione sull'importanza della sicurezza e della tutela dei giovani atleti.

Un dramma improvviso ha scosso il futsal brasiliano e l'intero movimento sportivo giovanile. Luis Felipe Gomes de Jesus, 20 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto dell'hotel che ospitava la sua squadra, impegnata nella Coppa brasiliana di futsal Under 21, una delle competizioni più prestigiose dedicate ai giovani talenti del Paese. La tragedia si è consumata a Recife, nello Stato di Pernambuco, proprio nel giorno conclusivo del torneo. Secondo una prima ricostruzione diffusa dai media locali, il giovane atleta sarebbe inciampato accidentalmente, perdendo l'equilibrio e cadendo in una zona dell'edificio di difficile accesso.

