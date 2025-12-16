Tragedia a Savona 22enne muore investita da un tir
Una tragedia si è consumata questa mattina a Savona, dove una giovane di 22 anni è deceduta dopo essere stata investita da un tir in corso Tardy & Benech. L'incidente è avvenuto intorno alle 8, suscitando sgomento tra la comunità locale e le autorità.
(Adnkronos) – Tragedia oggi a Savona, dove una ragazza di 22 anni è morta questa mattina intorno alle 8 dopo essere stata investita da un tir in corso Tardy & Benech, nel centro città. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma sembrerebbe che la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali. . Periodicodaily.com
Ragazzo morto a Savona
Tragedia a Savona, 22enne muore investita da un tir - (Adnkronos) – Tragedia oggi a Savona, dove una ragazza di 22 anni è morta questa mattina intorno alle 8 dopo essere stata investita da un tir in corso Tardy & Benech, nel centro città. msn.com
Tragedia a Savona, ragazza di 22 anni muore travolta da un'auto - Tragedia a Savona questa mattina dove una ragazza di 22 anni è morta dopo essere stata investita in corso Tardy e Benech. primocanale.it
Ancora sangue sulle strade della Liguria: questa mattina la tragedia a Savona - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.