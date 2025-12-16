Tragedia a Ronchi dei Legionari vittima un 31enne di Avellino

Una tragedia ha colpito Ronchi dei Legionari, dove un giovane di 31 anni originario di Avellino ha perso la vita in un incidente stradale. Christian Aufiero, centauro, era tornato nella sua terra d'origine quando si è verificato il dramma, lasciando sgomento e dolore tra familiari e amici.

Avellino piange uno dei suoi figli. Si chiamava Christian Aufiero, aveva 31 anni ed era originario del capoluogo irpino il giovane centauro che ha perso la vita nella serata di ieri a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, in un tragico incidente stradale. La notizia si è rapidamente diffusa in città, lasciando sgomenta un'intera comunità che si stringe attorno al dolore della famiglia. L'incidente è avvenuto poco prima delle 20, lungo viale della Serenissima, dove il 31enne stava viaggiando in sella alla sua Suzuki 750 gialla. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull'asfalto.

