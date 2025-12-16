Alle ore 20:30 del 16 dicembre 2025, il traffico a Roma risulta intenso in diverse zone, con code sul Raccordo Anulare, sulla Flaminia, sulla Salaria e sulla Pontina. Si registrano congestioni anche sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare, soprattutto in direzione Latina. La situazione interessa sia le arterie urbane che le principali uscite dalla città.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-12-2025 ore 20:30

Luceverde Roma intenso il traffico sul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra la cassiera Salaria e poi proseguendo tra la Bufalotta lo svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna tra Aurelia e svincolo A24 in uscita da Roma Ci sono code sulla Flaminia da Corso di Francia raccordo anulare poi sulla Salaria tra la tangenziale est e l'aeroporto file sulla Pontina dalla Cristoforo Colombo a Mostacciano e poi tra Pomezia e Aprilia tutto verso Latina altre cose sulla Cristoforo Colombo dal raccordo anulare a via di Acilia e poi sulla via del mare dal raccordo a Vitinia si sta in coda sul percorso Urbano della A24 in uscita da Roma dalla tangenziale file poi sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso Francia la Salaria e direzione Stadio Olimpico da viale Castrense alla Salaria maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma. Romadailynews.it

