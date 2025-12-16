Traffico Roma del 16-12-2025 ore 19 | 30
Alle ore 19:30 del 16 dicembre 2025, il traffico a Roma risulta intenso su diverse arterie, con code e rallentamenti su Raccordo Anulare, Flaminia, Salaria, Pontina e altre strade principali, interessando sia i raccordi esterni che le vie urbane. Ecco una panoramica delle principali criticità in tempo reale.
Luceverde Roma intenso il traffico sul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra la cassiera Salaria e poi proseguendo tra la Bufalotta lo svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna tra Aurelia e svincolo A24 in uscita da Roma Ci sono code sulla Flaminia da Corso di Francia raccordo anulare poi sulla Salaria tra la tangenziale est e l'aeroporto file sulla Pontina dalla Cristoforo Colombo a Mostacciano e poi tra Pomezia e Aprilia tutto verso Latina altre cose sulla Cristoforo Colombo dal raccordo anulare a via di Acilia e poi sulla via del mare dal raccordo a Vitinia si sta in coda sul percorso Urbano della A24 in uscita da Roma dalla tangenziale file poi sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso Francia la Salaria e direzione Stadio Olimpico da viale Castrense alla Salaria maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma. Romadailynews.it
