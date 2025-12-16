Traffico Roma del 16-12-2025 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 16 dicembre 2025 alle ore 18:30 presenta diverse criticità, con code e rallentamenti su molte arterie principali, tra cui il raccordo anulare, la Salaria, la Flaminia, la Pontina e la Cristoforo Colombo. La situazione è aggravata da lavori in corso e chiusure notturne, influenzando la viabilità in tutta la città.

Luceverde Roma Bentrovati trafficato in queste ore il raccordo anulare code lungo la carreggiata interna tra la cassa e a Salaria e poi proseguendo tra la Bufalotta e lo svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e lo svincolo A24 in uscita da Roma Ci sono code sulla Flaminia da Corso di Francia Raccordo Anulare e poi sulla Salaria tra la tangenziale est e l'aeroporto dell'Urbe file sulla Pontina tra Pomezia e Aprilia verso Latina altre cose sulla Cristoforo Colombo dal raccordo anulare a via di Acilia e poi sulla via del mare dal a Vitinia si sta in coda anche sul percorso Urbano della A24 in uscita da Roma dalla tangenziale est e file poi sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia la Salaria e lezione Stadio Olimpico da viale Castrense alla Salaria lavori Questa notte è proprio sulla tangenziale est è chiusa dalle 22 fino alle 6 di domani tra San Lorenzo viale Castrense direzione San ed è tutto da Sonia cerquetani grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. Romadailynews.it

