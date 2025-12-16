Traffico Roma del 16-12-2025 ore 14 | 30

Il 16 dicembre 2025, sono state inaugurate a Roma le nuove stazioni della metro C di Colosseo Fori Imperiali e Porta Metronia, con apertura al pubblico nel pomeriggio. L'evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, e sono stati apportati modifiche al percorso delle linee bus per facilitare gli spostamenti nella zona.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità le due nuove stazioni della metro C di Colosseo Fori Imperiali e porta metronia sono state inaugurate nella mattinata alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri di Matteo Salvini Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Alessandro Giuli ministro della cultura nel pomeriggio dopo le 16 le due stazioni saranno aperte agli utenti la fermata Colosseo Fori Imperiali consente lo scambio tra m b e m c relazione all'apertura della Stazione di Porta metronia è stato modificato il percorso della linea bus 218 con 5 nuove fermate su via Illiria via farsalo Piazzale ipponio Piazza Epiro è Piazza San Giovanni in Laterano disattivata invece tre fermate su via Magna Grecia 2 Invia in via Saturnia è una fermata in via Faleria via Appia Nuova e Piazza di Porta San Giovanni https:storage. Romadailynews.it

