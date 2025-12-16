Traffico Roma del 16-12-2025 ore 11 | 30

Il traffico a Roma il 16 dicembre 2025 alle 11:30 presenta diverse criticità, con code e rallentamenti su molte arterie principali. Tra le zone più interessate ci sono la tangenziale est, la Cassia, la Flaminia, la Salaria e la Pontina, dove si registrano congestioni dovute a incidenti e traffico intenso.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-12-2025 ore 11:30 Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico con code 24 tra lo svincolo Togliatti la tangenziale est su Viale della Serenissima traffico intenso sulla Cassia tra il raccordo e via di Grottarossa e sulla Flaminia tra l'incrocio Labaro via di Tor di Quinto rallentamenti anche tu la Salaria dall' aeroporto dell'Urbe in direzione centro code sulla Tiburtina nel tratto Urbano in direzione tangenziale est e rallentamenti sulla Colombo dall'Eur in direzione centro e per un incidente sulla Pontina code tra via di Decima all'altezza di castelporziano è sempre sulla Pontina code tra Mostacciano in direzione centro https:storage. Romadailynews.it Er Traffico de Roma - Radici nel Cemento Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Traffico Roma del 16-12-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma Bentrovati in quota il traffico sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Casilina l'abbia su quella esterna da ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 16-12-2025 ore 09:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sono entrata in funzione ieri Lunedì 15 dicembre i velox fissi per il ... romadailynews.it

In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Valdarno e Monte San Savino (risolti quelli in direzione Bologna) #viabiliTOS x.com

Dublino batte Roma nel traffico: 150 ore perse all'anno contro le 76 della capitale italiana. Con solo un terzo della popolazione, siamo diventati la città più congestionata d'Europa. I dati completi del confronto con Roma, Milano e le principali città italiane sul no - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.