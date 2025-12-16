Traffico Roma del 16-12-2025 ore 08 | 30

Traffico intenso a Roma alle ore 08:30 del 16 dicembre 2025. Si segnalano code sul Grande Raccordo Anulare, sulla Tangenziale e sulle principali vie di accesso alla città, con congestioni in diverse direzioni e itinerari. Il servizio è curato dalla polizia locale di Roma Capitale.

Luceverde Roma Bentrovati in quota il traffico sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Casilina l'abbia su quella esterna da Casalotti è la via Aurelia coda di un km sulla diramazione di Roma sud da Torrenova a Grande Raccordo Anulare proprio per la difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare auto in fila sull'intero percorso al teatro Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo in 10 nella tangenziale mentre sulla stessa tangenziale il traffico in coda tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico sempre a causa del traffico intenso sostenuto il traffico sulle maggiori consolari in entrata nella vita le code sulla via del mare sulla via Cristoforo Colombo a partire da Acilia direzione Roma Centro sempre per il traffico intenso l'addizione Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

