Traffico Lazio del 16-12-2025 ore 17 | 30

Traffico intenso e variazioni sulla rete stradale del Lazio il 16 dicembre 2025 alle 17:30. Problemi si registrano sul raccordo anulare di Roma, con code e incidenti, e lavori notturni interessano diverse arterie come l'A24 e l'A12. Scioperi nel settore aereo e marittimo influenzano i viaggi in tutta la regione.

luce verde Lazio Bentrovati consuete spostamenti di queste ore a Roma lungo l'intero percorso del raccordo anulare maggiori difficoltà in carreggiata interna dove ci sono i coronamenti oltre che per il traffico anche a causa di un incidente tra le uscite di Bufalotta il bivio per la 24 Roma Teramo sempre in carreggiata interna code per traffico tra Trionfale e Salaria stessa situazione in carreggiata esterna tra via della Magliana il bivio con la 24 Roma Teramo altri file in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo da Portonaccio a raccordo anulare lavori Questa notte sulla diramazione di Manor d'etre alle 22 se chiusa l'immissione sull'autosole per chi da Roma deve proseguire verso Firenze lavori di notte anche sulla A12 Roma Civitavecchia chiusa sempre tra le 22 e le 6 tra Civitavecchia Sud Civitavecchia Nord in direzione di via Aurelia possibili difficoltà domani mercoledì 17 dicembre per chi viaggia in aereo per uno sciopero di quattro ore dalle 13 alle 17 del personale ita Vueling è del personale di terra Air france-klm Nella stessa giornata sciopero anche del personale è nave del controllo del traffico aereo di Roma raccomandiamo quindi di contattare la compagnia aerea di riferimento per conoscere la situazione dei voli bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Tina un incidente causa delle ... romadailynews.it

stop al traffico privato nella Fascia Verde per la seconda eco-domenica della stagione 2025-2026 : 7:30 12:30 17:00 20:00 (l’orario pomeridiano tiene conto della partita Lazio–Bologna allo Stad - facebook.com facebook

