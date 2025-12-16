Traffico Lazio del 16-12-2025 ore 09 | 30
Il 15 dicembre sono entrati in funzione nuovi autovelox fissi sulla tangenziale est e Viale Isacco Newton a Roma, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti. Questi dispositivi monitorano i limiti di velocità e prevedono sanzioni per chi li supera, contribuendo a un traffico più sicuro nella zona.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sono entrata in funzione ieri Lunedì 15 dicembre i velox fissi per il rilevamento della velocità il funzionamento di chi non rispetta i limiti sulla tangenziale est su Viale Isacco Newton i nuovi dispositivi sono quattro in totale due sono installati nel tratto di via del Foro Italico in direzione San Giovanni dopo la rampa di immissione di viale della Moschea e verso lo stadio Olimpico all'altezza di via della Foce dell'aniene altrettanti Sono su Viale Isacco Newton In entrambe le direzioni all'altezza di Vicolo di Papa Leone l'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza stradale ed evitare incidenti il limite di velocità nei punti in cui siamo entrati in funzione dei motori è di 70 km orari multe da 42 a €845 con la decurtazione di punti e sospensione della patente in caso di infrazione degli interventi in zona Parco del Celio le linee tram a 38 sono tornate a viaggiare sui binari anche di sera resta invece su busta il tram 19 sull'intera tratta tra Valle Giulia viale Giulio Cesare è il dramma 14 nella tratta tra Largo Preneste e Viale Togliatti https:storage. Romadailynews.it
Notiziario video LUCEVERDE REGIONE LAZIO del 16/12/2015
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la situazione sulle autostrade ... romadailynews.it
Traffico Roma del 16-12-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma Bentrovati in quota il traffico sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Casilina l'abbia su quella esterna da ... romadailynews.it
stop al traffico privato nella Fascia Verde per la seconda eco-domenica della stagione 2025-2026 : 7:30 12:30 17:00 20:00 (l’orario pomeridiano tiene conto della partita Lazio–Bologna allo Stad - facebook.com facebook