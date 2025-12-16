Il 15 dicembre sono entrati in funzione nuovi autovelox fissi sulla tangenziale est e Viale Isacco Newton a Roma, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti. Questi dispositivi monitorano i limiti di velocità e prevedono sanzioni per chi li supera, contribuendo a un traffico più sicuro nella zona.

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-12-2025 ore 09:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sono entrata in funzione ieri Lunedì 15 dicembre i velox fissi per il rilevamento della velocità il funzionamento di chi non rispetta i limiti sulla tangenziale est su Viale Isacco Newton i nuovi dispositivi sono quattro in totale due sono installati nel tratto di via del Foro Italico in direzione San Giovanni dopo la rampa di immissione di viale della Moschea e verso lo stadio Olimpico all'altezza di via della Foce dell'aniene altrettanti Sono su Viale Isacco Newton In entrambe le direzioni all'altezza di Vicolo di Papa Leone l'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza stradale ed evitare incidenti il limite di velocità nei punti in cui siamo entrati in funzione dei motori è di 70 km orari multe da 42 a €845 con la decurtazione di punti e sospensione della patente in caso di infrazione degli interventi in zona Parco del Celio le linee tram a 38 sono tornate a viaggiare sui binari anche di sera resta invece su busta il tram 19 sull'intera tratta tra Valle Giulia viale Giulio Cesare è il dramma 14 nella tratta tra Largo Preneste e Viale Togliatti https:storage. Romadailynews.it

Notiziario video LUCEVERDE REGIONE LAZIO del 16/12/2015

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la situazione sulle autostrade ... romadailynews.it