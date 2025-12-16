Traffico di cocaina con criptofonini e auto clonate | il caso a Lecco

Un'operazione della Guardia di Finanza di Perugia ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari in un'indagine sul traffico di cocaina. L'inchiesta ha scoperto l'uso di criptofoni e auto clonate, coinvolgendo anche cittadini albanesi residenti nella provincia di Lecco.

La guardia di finanza di Perugia ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari che coinvolge anche cittadini albanesi residenti in provincia di Lecco. Tre degli indagati sono infatti di origine albanese e vivono tra le province di Perugia e Lecco, mentre il quarto è un cittadino italiano residente. Leccotoday.it

BLOCCATA COPPIA DI SPACCIATORI IN CASA AVEVANO TRE ETTI E MEZZO DI COCAINA 10112025

