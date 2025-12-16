Traffico di armi dall' Albania | kalashnikov munizioni e fucili d' assalto tre arresti
Tre persone sono state arrestate mentre trasportavano un furgone con armi da fuoco, tra cui tre kalashnikov, due fucili d'assalto e munizioni. L'operazione ha portato all'identificazione del mittente in Albania, evidenziando un traffico illecito di armi tra i due paesi.
Trasportavano in un furgone tre kalashnikov, due fucili d'assalto e cinque caricatori con centinaia di cartucce: sono stati arrestati in flagranza, insieme al mittente che è stato individuato in Albania. Le indagini sono in corso e sulla destinazione delle armi sta lavorando la procura antimafia. Triesteprima.it
BARI TRAFFICO DI ARMI E DROGA DALL'ALBANIA ALL'ITALIA, PRESI IN 20
