Tracce d'Arte Giovanile. Successo del "Lab day". Ecco il murales condiviso

Un muro che prende colore come primo gesto simbolico di un percorso più ampio, fatto di idee, relazioni e linguaggi che si incontrano nello spazio pubblico. È così che ha preso avvio Tag 2026 – Tracce d’Arte Giovanile, il bando che da oltre dieci anni sostiene e accompagna la creatività delle nuove generazioni nei luoghi delle città della Zona Sociale 7. L’undicesima edizione del progetto è stata inaugurata sabato 14 dicembre con il Tag Lab Day, una giornata di lavoro collettivo e partecipato ospitata dal Cas – Centro accoglienza di Padule. Qui ragazze e ragazzi sono stati coinvolti nella realizzazione di un murales all’interno della struttura, sperimentando in prima persona il valore dell’arte come pratica condivisa e strumento di dialogo. Lanazione.it

